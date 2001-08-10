Пропустите мусоровоз! Или как справляться с припаркованными машинами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Найти место для парковки во дворах многоэтажек задача непростая, зачастую и вовсе невыполнимая. Поэтому транспорт, перекрывающий контейнерную площадку, ни у кого не вызывает удивления, однако, создает проблему.

Еженедельно региональный оператор фиксирует факты припаркованных вблизи контейнерных площадок автомобилей, которые препятствуют вывозу отходов. Спецтехника не имеет фактической возможности вывезти накопившиеся отходы. Как следствие, переполненные контейнеры стоят по несколько дней. Нарушается график вывоза, санитария и, следовательно, ухудшаются условия жизни.

— Наши работники не могут ждать часами, когда автомобилисты уберут транспортные средства. Мы работаем по графику. В случаях, когда спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам, водители сообщают об этом нашему диспетчеру. Это делается для того, чтобы через время на этот адрес могла бы заехать другая машина, но, к сожалению, такая возможность есть не всегда. Для перевозчика это дополнительные расходы и дополнительные сложности, поэтому регулярно обращаем на эту проблему внимание. Но проблема остается актуальной, — подчеркивает начальник отдела организации и контроля перевозок Надежда Бондаренко.

Почему перевозчик может отказаться вывозить ТКО? Причины бывают разными. Чаще всего это наличие строительных и растительных отходов, которые делают контейнера неподъемными. И если это, скорее, сезонные проблемы, то ситуации, когда вывозу отходов препятствуют автомобили, припаркованные у мусорных баков и контейнерных площадок, существуют круглый год.

Также к проблеме парковки около контейнерных площадок добавляются узкие дороги во дворах многоквартирных домов. Нужно понимать, если поставить автомобиль по пути следования мусоровоза, то он физически не проедет.

—Убедительно просим не оставлять машины в местах, где производится вывоз твердых коммунальных отходов. Если каждый автомобилист будет чуть внимательнее относиться к парковке своего транспорта, то и мусор во дворах будет вывозиться без задержек, — рассказал заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

На сегодняшний день Сахалинский региональный оператор полностью наладил процесс вывоза твердых коммунальных отходов. Сбои, если они бывают, носят локальный характер и связаны, преимущественно, с внешними факторами, которые, к сожалению, зависят не только от регионального оператора. Только при слаженной работе всех участников обращения с ТКО процесс будет идти как часы.