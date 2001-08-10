61% сахалинцев предпочитают смотреть кино во время отпуска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Аналитики онлайн-кинотеатра KION опросили жителей Сахалинской области и выяснили, какой досуг они запланировали на ближайший отпуск, а также за просмотром каких фильмов и сериалов провели первую половину лета.

21% опрошенных сахалинцев заявили, что до конца 2024 года планируют отправиться в отпуск. 9% признались, что не были в этом году в отпуске и не планировали его до конца этого года. Остальные опрошенные уже были в отпуске в этом году.

46% жителей Сахалина рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 27% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 16% – 3-7 дней, а 11% хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска сахалинцы назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 61% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

По данным аналитиков KION, самыми популярными фильмами и сериалами на KION среди жителей России за первую половину лета стали:

Курортная комедия «Убойный отпуск» (Россия, 18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой

«Жизнь по вызову» (Россия, 18+) — культовая драма с Павлом Прилучным

Комедийная драма о родителях «Первый класс» (Россия, 18+) с Аней Чиповской и Никитой Ефремовым

«Обоюдное согласие» (Россия, 18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной

Самый титулованный российский скринлайф-триллер «Я иду играть» (Россия, 18+) с Анной Потебней и Тимофеем Елецким

Также жители Сахалина, которые запланировали отпуск до конца года, поделились тем, как они его проведут. 29% рассказали, что ближайший отпуск они запланировали пляжным, 24% – познавательным, 18% – дачным, 16% – активным, 7% – оздоровительным. Еще 6% приморцев выбрали другой тип отдыха.

В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край – на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований на период до конца года. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва – в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов. В ТОП-5 по популярности у путешественников входят также Калининградская область (6%) и Татарстан (4%). Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6 000 рублей в сутки на двоих.

Методика

Исследование проведено онлайн-кинотеатром KION и сервисом путешествий МТС Travel. В опросе онлайн-кинотеатра KION приняли участие 1000 респондентов – жители Приморского края. В МТС Travel проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения по России с середины августа по конец декабря 2024 года.