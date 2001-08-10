Из Москвы на Сахалин: на форуме «ОстроVа» встретились две пары молодожёнов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Год семьи, любви и верности в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События состоялась свадьба сахалинцев Анастасии и Александра Максимович. Поздравить их приехали молодожёны из Москвы Александра и Никита Хамадиевы, выигравшие поездку на форум на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

«Это было великолепно! Во время нашей свадьбы на сцене нас расписывала сотрудница ЗАГСа в костюме бортпроводника. После чего к нам вышли спонсоры и подарили очень много подарков и путешествий. Среди подарков было путешествие на Сахалин на форум «ОстроVа» в качестве почётных гостей! Мы были в восторге, ведь не знали ни формата свадьбы, ни масштабов сюрприза, который нам подготовили сотрудники Росмолодежь.Карьера и региональной дирекции Форума», – вспоминает Александра Хамадиева.

Их история любви началась в университете «МАИ», где ребята учились и жили в одном общежитии. Александра училась на втором факультете двигателестроения, а Никита – на специальности «реклама и связи с общественностью». Судьбоносная встреча состоялась в коридоре общежития.

«Я первый раз увидел Александру и понял, что это точно не мой типаж, – смеётся Никита. – Но потом мы стали общаться, обсуждали выставку, разговорились, и всё получилось совсем по-другому. Теперь мы муж и жена, я очень люблю свою жену, и мы побывали вместе на самом большом острове России! Никогда даже мечтать не мог. Спасибо форуму «ОстроVа» за такую возможность!»

Сахалинская пара Анастасия и Александр Максимович стали почётными гостями парка молодёжи, где организаторы подготовили для них квест.

«Когда мы приехали в парк, нас встретила организатор и привела к месту события – на площадку рядом с озером. С нами были наши родные и друзья. Нас с супругом пригласили на сцену. Рядом с нами стояла пара, которая поженилась ровно полгода назад, – они прилетели на это событие прямиком из Москвы! Ведущий рассказал, что нас ожидает интересный квест, по окончании которого мы получим призы. Каждая пара проходила квесты раздельно. Во время игры нас охватывал сумасшедший азарт, хотелось пройти задания как можно лучше и быстрее. В какой-то момент, чтобы успеть всё пройти вовремя, мой супруг взял меня на спину, и мы побежали до следующего испытания! Было очень весело, наши близкие нас поддерживали как могли, по дороге между заданиями мы много шутили и смеялись», – делятся впечатлениями молодожёны.

Анастасия и Александр познакомились два года назад во «ВКонтакте». У молодых людей был непростой период в жизни, когда они встретились. Вместе они прошли все трудности.

«Я решилась ему написать, наш диалог быстро завязался. Мы переписывались несколько дней, после чего решили встретиться. Он встретил меня на кабриолете! Я даже не сразу поняла, что это кабриолет, пока он сам мне не сказал, – смеётся Анастасия. – С той встречи мы стали неразлучны, каждый день по вечерам мы встречались и гуляли. Многие могут не поверить, но мы жили на его участке в оборудованной бытовке площадью всего 12 квадратных метров. Мы пережили вместе много трудностей: проблемы с работой, смерть его любимой мамы от рака, смерть домашних животных и многое другое. Мы смогли справиться со всем. Вместе нашли достойную работу, переехали в город, закрыли долги, потому что были вместе, и именно благодаря этому мы поняли, что дополняем друг друга и сможем вылезти из любой жизненной ситуации. Этот год, прожитый вместе, был самым интересным и счастливым, ведь уже тогда мы поняли, что хотим создать семью и были полностью готовы к этому».

Сегодня сахалинцы собираются построить дом, где стояла та самая бытовка. Планируют родить детей.

«Семья и нужна для того, чтобы проходить все трудности вместе, как говорится, быть в горе и радости, в любви и согласии! Весь этот путь нам помогло пройти одно замечательное правило: «Не стоит усложнять жизнь, она и так сложная». Всего не рассказать и пером не описать, но одно мы знаем точно: это самая красивая и настоящая любовь», – улыбаются молодожёны.

По итогам мероприятия сахалинская пара получила подарочный сертификат. Они отправились в путешествие на Мыс Великан.