Волонтерский сезон в заповеднике «Курильский» в разгаре, заключено более 20 волонтерских договоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2024 г. в заповедник обратилась Людмила Руцкая с заявкой на участие в волонтерской деятельности заповедника в летний период. Сотрудники, ознакомившись с анкетой, одобрили ее кандидатуру. С 1 марта началось формирование волонтерских групп. Постепенно сформировалась единая группа добровольцев, в которую добавились: Антон Сергеев, Мария Ревенок, Данил Грицук, Екатерина Вдовенко, Роман Корпош, Тимофей Швалов. Все эти ребята были уже слаженной командой и очень хотели работать вместе. Перед заповедником встал вопрос размещения, организации работ и транспорта, т.к. организовать пребывание и деятельность группы людей всегда тем сложнее, чем больше группа. Будущие волонтеры были готовы жить в «полях» и палатках. Перед приездом добровольцы и сотрудники заповедника поддерживали связь в переписке и посредством видеоконференций.

«Мы приехали работать» – таков был лозунг этой команды. После того как волонтерская группа прибыла на Кунашир, точкой начала работ стал административный комплекс заповедника в Южно-Курильске. Команда занялась благоустройством территории и кемпингов, колкой дров, покраской, погрузкой стройматериалов.

Затем ребят перебросили на базу кордона «Кальдерный» в кальдеру вулкана Головнина. Это лето выдалось достаточно влажным, пешеходная дорога в кальдере стала очень скользкой. Наши волонтеры принялись за дело. В наиболее проблемных местах пешеходной тропы ими были сооружены деревянные лесенки из стройматериалов, предоставленных местными гидами Евгением Сарапуловым, Радиком Хасяновым и Владимиром Захаровым, за что всем им - отдельное спасибо! Также добровольцы занимались расчисткой и оформлением рекреационной зоны, помогали госинспектору в работе с туристическими группами, совершали противопожарные обходы.