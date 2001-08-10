Волонтерский сезон в заповеднике «Курильский» в разгаре, заключено более 20 волонтерских договоров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В феврале 2024 г. в заповедник обратилась Людмила Руцкая с заявкой на участие в волонтерской деятельности заповедника в летний период. Сотрудники, ознакомившись с анкетой, одобрили ее кандидатуру. С 1 марта началось формирование волонтерских групп. Постепенно сформировалась единая группа добровольцев, в которую добавились: Антон Сергеев, Мария Ревенок, Данил Грицук, Екатерина Вдовенко, Роман Корпош, Тимофей Швалов. Все эти ребята были уже слаженной командой и очень хотели работать вместе. Перед заповедником встал вопрос размещения, организации работ и транспорта, т.к. организовать пребывание и деятельность группы людей всегда тем сложнее, чем больше группа. Будущие волонтеры были готовы жить в «полях» и палатках. Перед приездом добровольцы и сотрудники заповедника поддерживали связь в переписке и посредством видеоконференций.
Помощь в инструктаже и анкетировании туристов на маршруте «Кальдера вулкана Головнина» в течение недели оказывала Ольга Костерина, также она занималась хозяйственными работами и созданием фотоконтента для нужд заповедника. Алина Исхакова поддерживала порядок в рекреационной зоне на кордоне «Кальдерный» (помещения общего пользования, фасад кордона).
На данный момент Екатерина Кнорринг продолжает волонтерскую деятельность в заповеднике, также, как и научный волонтер Анна Зуева и Наталья Афанасьева, начавшая волонтерский путь в заповеднике в июле. Она занимается добровольческой деятельностью в отделе экопросвещения. Наталья сейчас живет и работает на Кунашире по трудовому договору. Она приходит помогать заповеднику в свои редкие выходные, что мы очень ценим.
Мы благодарим всех наших волонтеров за труд и бескорыстную причастность к делу сохранения заповедной природы. И надеемся, что это путешествие в заповедник и пребывание на Курильских островах останется увлекательной страницей в книге жизни.
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