Тихоокеанское
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Волонтерский сезон в заповеднике «Курильский» в разгаре, заключено более 20 волонтерских договоров

Волонтерский сезон в заповеднике «Курильский» в разгаре, заключено более 20 волонтерских договоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2024 г. в заповедник обратилась Людмила Руцкая с заявкой на участие в волонтерской деятельности заповедника в летний период. Сотрудники, ознакомившись с анкетой, одобрили ее кандидатуру. С 1 марта началось формирование волонтерских групп. Постепенно сформировалась единая группа добровольцев, в которую добавились: Антон Сергеев, Мария Ревенок, Данил Грицук, Екатерина Вдовенко, Роман Корпош, Тимофей Швалов. Все эти ребята были уже слаженной командой и очень хотели работать вместе. Перед заповедником встал вопрос размещения, организации работ и транспорта, т.к. организовать пребывание и деятельность группы людей всегда тем сложнее, чем больше группа. Будущие волонтеры были готовы жить в «полях» и палатках. Перед приездом добровольцы и сотрудники заповедника поддерживали связь в переписке и посредством видеоконференций.

«Мы приехали работать» – таков был лозунг этой команды. После того как волонтерская группа прибыла на Кунашир, точкой начала работ стал административный комплекс заповедника в Южно-Курильске. Команда занялась благоустройством территории и кемпингов, колкой дров, покраской, погрузкой стройматериалов.
Затем ребят перебросили на базу кордона «Кальдерный» в кальдеру вулкана Головнина. Это лето выдалось достаточно влажным, пешеходная дорога в кальдере стала очень скользкой. Наши волонтеры принялись за дело. В наиболее проблемных местах пешеходной тропы ими были сооружены деревянные лесенки из стройматериалов, предоставленных местными гидами Евгением Сарапуловым, Радиком Хасяновым и Владимиром Захаровым, за что всем им - отдельное спасибо! Также добровольцы занимались расчисткой и оформлением рекреационной зоны, помогали госинспектору в работе с туристическими группами, совершали противопожарные обходы.
27 июля добровольцы переехали на Андреевский кордон, где ими была продолжена работа предыдущего волонтера Юлии Спорышевой. Юлия проделала большую работу по оформлению фотозоны с арт-объектом (указатель городов), однако не успела закончить работу. Также ребята кололи дрова, благоустраивали прикордонную территорию и территорию для туристического кемпинга, проявив и много собственной инициативы. Ими были оформлены информационные стенды, сделан трапик для спуска к реке Андреевке.
Волонтеры так понравились острову, что он никак не хотел их отпускать. Вместо 5 августа, как было запланировано, из-за нелетной погоды покинуть остров им удалось лишь 8 -го. Это время они посвятили хозяйственным делам и походам по маршрутам.
Кроме этой группы в заповеднике «Курильский» работали и другие волонтеры. У каждого из них были свои задачи. В мае волонтёром, открывшим сезон, стала Екатерина Мартынова. Она оказывала помощь научному отелу в проведении исследований на фенологических маршрутах, проверке фотоловушек, в проведении орнитологического мониторинга вместе с орнитологом заповедника. 18.05.24 к ней присоединилась Кристина Тарасенко, чья кандидатура также была отобрана для научного волонтерства.
Юлия Спорышева, кроме работы над указателями городов, оказывала помощь в работе с туристами. С ней в команде почти две недели работал Александр Выклин, взявший на себе хозяйственные работы (расчистка территории, колка дров и другие работы, требующие физической выносливости).

Помощь в инструктаже и анкетировании туристов на маршруте «Кальдера вулкана Головнина» в течение недели оказывала Ольга Костерина, также она занималась хозяйственными работами и созданием фотоконтента для нужд заповедника. Алина Исхакова поддерживала порядок в рекреационной зоне на кордоне «Кальдерный» (помещения общего пользования, фасад кордона).
Наталья Гордеева вместе с Екатериной Кнорринг помогали во время работ по реконструкции информационного стенда и сбору мусора на маршруте «Экологическая тропа «Столбовская». Из-за транспортных проблем, связанных с прибытием на Кунашир, Наталья пробыла на острове чуть больше 4-х дней, но за это время она помогла с оформлением сувенирной продукции, а также с благоустройством кемпинга и территории возле офиса заповедника.

На данный момент Екатерина Кнорринг продолжает волонтерскую деятельность в заповеднике, также, как и научный волонтер Анна Зуева и Наталья Афанасьева, начавшая волонтерский путь в заповеднике в июле. Она занимается добровольческой деятельностью в отделе экопросвещения. Наталья сейчас живет и работает на Кунашире по трудовому договору. Она приходит помогать заповеднику в свои редкие выходные, что мы очень ценим.
Сотрудники заповедника ожидают прибытие других волонтёров по согласованным заявкам. Ведь сезон закончится еще не скоро, ближе к концу октября. При этом нельзя не упомянуть, что добраться на Курилы непросто: как в связи с погодными условиями (особенно в этом году), так и с отсутствием билетов на необходимые даты, частыми переносами авиарейсов. Кроме того, для пребывания на Кунашире вне зоны Южно-Курильска и аэропорта Менделеево требуется оформление погранпропусков, которое также надо сделать задолго до начала поездки.

Мы благодарим всех наших волонтеров за труд и бескорыстную причастность к делу сохранения заповедной природы. И надеемся, что это путешествие в заповедник и пребывание на Курильских островах останется увлекательной страницей в книге жизни.

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