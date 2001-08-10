Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2024
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Все школы Южно-Сахалинска готовы к новому учебному году
18:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Все школы Южно-Сахалинска готовы к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учреждения образования городского округа прошли проверку межведомственной комиссии и готовы принять учащихся 1 сентября.

            Как рассказал заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Леонид Тамонов, для оценки готовности 31 общеобразовательного учреждения к новому учебному году была сформирована межведомственная комиссия, в которую вошли  представители администрации города,  органов УМВД, Росгвардии, ФСБ. Проверка  осуществлялась с 22 июля по 15 августа.

            – Основной момент — это безопасность образовательной деятельности, которая включает антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность. Также проверяющие обращают внимание на  санитарное состояние помещений, пищеблоков, медицинских блоков, а также исполнение предписаний надзорных органов, – рассказал Леонид Тамонов, – сейчас мы можем говорить о том, что все образовательные организации готовы к началу учебной деятельности.

            Также, добавил Леонид Тамонов, во всех школах областного центра, проводились различные виды работ в рамках текущего и косметического ремонта, благоустройства территории, обновления классных кабинетов, коридоров, рекреационных зон и других помещений.

            Отметим, развитие образования и ремонт школ – одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на особом контроле мэра города. Работы выполняются при поддержке правительства островного региона и губернатора Валерия Лимаренко.

 

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