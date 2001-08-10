Новое оборудование поступило в коррекционную школу «Надежда»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волнительное событие произошло в стенах коррекционной школы «Надежда» г. Южно-Сахалинска: ученики и педагоги распаковали коробки с оборудованием, полученным в рамках программы по созданию новых мест дополнительного образования. Помогала им в этом министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

– В этом году усилиями региональной власти создано беспрецедентно большое количество новых мест в системе дополнительного образования, – подчеркнула министр. – Наш губернатор Валерий Лимаренко уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования, его позиция состоит в том, что для детей не жалко ничего. Радостно, что в 2024 году не только коррекционная школа «Надежда» получит такое оборудование, но и коррекционная школа №4 города Охи, коррекционная школа в Долинске и ряд других образовательных учреждений.

Закупленное за бюджетные средства оборудование позволит создать в текущем году 3118 новых мест в системе дополнительного образования. При этом уникальность ситуации в том, что Федерация выделила 10 миллионов рублей, а доля софинансирования из регионального бюджета составила целых 38 миллионов – почти в 4 раза больше.

На эти деньги закуплено оборудование в 64 образовательных организации для реализации 138 дополнительных общеразвивающих программ. Также будут оснащены школьные театры, школьные медиацентры, школьные спортивные клубы, школьные музеи в 17 муниципальных образованиях Сахалинской области.

О новом оборудовании для школы «Надежда» рассказала Наталья Сазонова, директор Регионального центра допобразования, который курирует программу по созданию новых мест дополнительного образования:

– Оборудование предназначено для нескольких программ разных направленностей, – пояснила она. – Здесь ширмы и звуковые колонки для школьного театра. Для художественной программы (рисование) – гипсовые фигуры, муляжи, мольберты, краски, карандаши. Нитратомер, принтер и ноутбуки для экологической программы и много оборудования для спортивной – это ядра, гири, спортивная обувь разных размеров для детей, секундомер, эстафетные палочки, стартовые колодки.

Про успехи своих воспитанников в спорте с гордостью рассказывает учитель физкультуры Алексей Власов. Так, легкоатлет Егор Стрикун недавно стал мастером спорта в лёгкой атлетике по техническим видам спорта – это такие дисциплины, как толкание ядра, метание диска, копья. Также среди детей, собравшихся в спортивном зале, есть призёры и победители Специальной олимпиады по лёгкой атлетике, в том числе призёры соревнований в Казани. В школе «Надежда» реализуются такие дисциплины, как роллер-спорт, лыжные гонки, бег на снегоступах, лёгкая атлетика.

– Мы участвуем везде, где только можно, – говорит директор коррекционной школы Ольга Михалёнкова. – Благодаря министерству образования, выезжаем на соревнования, везде нас финансируют. Это просто здорово и ребята у нас молодцы. А благодаря новому оборудованию, рассчитанному как раз для детей с ОВЗ, мы можем ввести дополнительные занятия и рассчитывать на новые большие достижения.

Оснащение учреждений образования новыми местами для дополнительного образования детей реализуется в Сахалинской области с 2022 года в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Благодаря ему, в предыдущие годы уже было создано свыше 700 новых мест.