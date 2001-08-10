На вулкане Алаид зафиксирован пепловый выброс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Алаид (высота 2339 м, расположен в 45 км СЗ от г. Северо-Курильска, на острове Атласово) произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние 31 км.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Звонков и жалоб от населения не поступало.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.