Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2024
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На вулкане Алаид зафиксирован пепловый выброс
17:16, | Новости общества Сахалина и Курил

На вулкане Алаид зафиксирован пепловый выброс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Алаид (высота 2339 м, расположен в 45 км СЗ от г. Северо-Курильска, на острове Атласово) произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние 31 км.

 

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Звонков и жалоб от населения не поступало.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет.

 

 

 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

 

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