Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2024
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16:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 16 августа, жители областного центра могут приобрести свежую горбушу. Стоимость рыбы — 127 руб/кг.  

 Торговля будет организована с 16.00 по адресу ул. Пограничная, 26 (около ТЦ «Янтарь»). 

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