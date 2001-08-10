Тихоокеанское
информационное агентство
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14:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Призывники 2025 года могут пройти бесплатное обучение в автошколе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный комиссариат г. Южно-Сахалинска совместно с Южно-Сахалинской автомобильной школой ДОСААФ проводит набор учащихся выпускных курсов, подлежащих призыву на военную службу в 2025 году, не имеющих судимости и годных по состоянию здоровья, на бесплатное обучение по специальности «Водитель».

Обучение можно пройти по следующим направлениям:

- водитель категории С;

- водитель категории Д, имеющий категорию С или В, достигший 21 года;

- водитель категории Е, имеющий категорию С и 1 год непрерывного стажа, достигший 19 лет.

Желающие пройти курсы обучения могут обращаться по адресу: ул. Чехова, 4, кабинет 6. Запись ведется с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.30).

Справки по телефону 24-00-64.

 

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