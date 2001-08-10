Военнослужащие минометных расчетов армейского корпуса ВВО совместно с операторами БпЛА провели занятия на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие минометных расчетов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с операторами БпЛА провели тренировку с боевой стрельбой.

В ходе занятий под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО полковника Анатолия Гречка, на полигоне «Успеновский» артиллеристы поразили бронетехнику и командные пункты условного противника из 120-миллиметровых минометов.

Для подготовки минометных расчетов использовались беспилотники квадракоптерного типа, что позволяло отследить результаты в реальном времени и делать оперативную корректировку огня для дальнейшей стрельбы.

Опытные офицеры, принимавшие участие в специальной военной операции, передали боевой опыт по уничтожению заданных целей.

После проведенных занятий минометные расчеты и операторы (БпЛА) армейского корпуса были оценены общей оценкой - «хорошо».