16 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- монтаж бордюрного камня на ул. Емельянова в районе пересечения с ул. Комсомольской;

- продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;

- асфальтирование ул. Озерной;

- работы по устройству понижающих бортовых камней по ул. Пуркаева (виадук);

- работы по устройству тротуара в районе парковки на ул. Леонова;

- покос травы на ул. Железнодорожной на участке от пр. Победы до ул. Пограничной, а также в районе психоневрологического диспансера.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФ в скверах и на детских площадках. В сквере на площади Ленина, а также в скверах Чехова и Асахикава проходят работы по кошению газона. Также на озелененных территориях города ведется прополка и прореживание кустарников с рыхлением почвы и удалением сорной растительности, стрижка кустарников, прополка цветов в цветочных клумбах.