16 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- монтаж бордюрного камня на ул. Емельянова в районе пересечения с ул. Комсомольской;
- продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;
- асфальтирование ул. Озерной;
- работы по устройству понижающих бортовых камней по ул. Пуркаева (виадук);
- работы по устройству тротуара в районе парковки на ул. Леонова;
- покос травы на ул. Железнодорожной на участке от пр. Победы до ул. Пограничной, а также в районе психоневрологического диспансера.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФ в скверах и на детских площадках. В сквере на площади Ленина, а также в скверах Чехова и Асахикава проходят работы по кошению газона. Также на озелененных территориях города ведется прополка и прореживание кустарников с рыхлением почвы и удалением сорной растительности, стрижка кустарников, прополка цветов в цветочных клумбах.
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