Начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области принял участие в Дальневосточном форуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 августа состоялся Дальневосточный форум «Укрепление общественного здоровья населения — основа процветания Дальнего Востока». Мероприятие объединило руководителей органов исполнительной власти, учреждений здравоохранения, некоммерческих организаций, представителей бизнес-сообщества и экспертов из разных регионов Дальнего Востока.
Одним из участников форума стал начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков. В официальной части форума он выступил с докладом на тему «Роль МЧС России по Сахалинской области в укреплении общественного здоровья населения».
Игорь Ямуков рассказал, что за время реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020–2024 годы» Главным управлением МЧС России по Сахалинской области были проведены 1 652 учения по отработке взаимодействия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. Кроме того, было организовано 7 213 мероприятий по пропаганде безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях среди детей и молодёжи Сахалинской области и 66 544 мероприятия по безопасному поведению в местах массового отдыха в зимнее и летнее время.
Обращаясь к участникам встречи, Игорь Ямуков отметил, что Главное управление МЧС России по Сахалинской области играет важную роль в обеспечении безопасности и укреплении общественного здоровья населения. Он подчеркнул, что профилактическая работа с гражданским населением — важная составляющая деятельности сотрудников МЧС России. В рамках этой работы проводится целый комплекс мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного поведения как у детей, так и у взрослых.
На форуме также выступили заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ольга Подшивалова, главный врач Сахалинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова, президент Союза «Торгово-промышленная палата Сахалинской области» Галина Дзюба и генеральный директор центра медицинской профилактики Горьковского автозавода, заслуженный врач РФ и член Общественной палаты Российской Федерации Валентина Цывова.
Работа форума проходила в нескольких сессиях, посвящённых укреплению здоровья работающего населения, поддержке института семьи и другим вопросам.
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