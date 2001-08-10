В едином стиле: в Южно-Сахалинске ремонтируют фасады нестационарных торговых объектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Меняется облик города, уходят в прошлое прежние фасады - сегодня администрация областного центра совместно с предпринимателями обновляют внешний вид объектов торговли в соответствие с действующим дизайн-кодом.

Например, сейчас работы по обновлению фасадов ведутся в торговых павильонах на бульваре Анкудинова, 15.

Наталья Минеева давно живет в этом микрорайоне и считает, что в последние годы он существенно изменился.

- Нас очень радует, что улицы и фасады домов активно приводят в порядок. Радует и, что во дворы часто приходят представители власти, сами контролируют многие вопросы благоустройства, поэтому работа кипит с утра до вечера - это очень приятно. Торговые павильоны - место притяжения горожан, здесь цены ниже и ассортимент хороший, поэтому захожу каждый день, - рассказала Наталья Минеева.

Южносахалинка Валентина Витальевна также радуется переменам в Южно-Сахалинске, всю жизнь живет в этом микрорайоне.

- Город очень изменился, стал чистым и нарядным, красота глаз радует. В нашем районе, безусловно, есть большие магазины, но ведь павильоны расположены в шаговой доступности, часто их посещаем, покупаю здесь хлеб, масло, сахар, молоко и многое другое. Спасибо за эти добрые перемены команде мэра Сергея Надсадина при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, новый облик улиц, а теперь и объектов торговли делает наш город очень современным, - поделилась жительница микрорайона.

Как отметила исполняющая обязанности директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Елена Дачилова, нестационарные торговые объекты, в том числе, отдельно стоящие, приводят в порядок в соответствии с утвержденным дизайн-кодом, который предполагает единообразие внешнего вида и конструктивных особенностей нестационарных торговых точек во всех локациях города.

Многие собственники объектов уже заключили соглашения с подрядной организацией, остальные должны последовать их примеру и заменить старые павильоны на новые, которые мы уже видим на улицах областного центра.

- Стараемся идти в ногу со временем и всячески приветствуем эту инициативу,- комментирует представитель торговой сети Роман Ростов. - Решение было принято администрацией города совместно с хозяйствующими субъектами, после чего предприниматели сами определили подрядчика - сложностей с этим нет. Скоро все торговые объекты будут соответствовать современным требованиям и радовать наших жителей. Это сделает Южно-Сахалинск еще более комфортным местом.

На территории городского округа размещено более 250 нестационарных торговых объектов, работа по их реконструкции ведется на протяжении уже трех лет. За данный период выполнена реконструкция более 40 объектов нестационарной торговли.