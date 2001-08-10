В Южно-Сахалинске ещё один двор капитально преобразится к сентябрю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт дворовых территорий. Работы по пр. Мира, 239В вышли на финишную прямую — все мероприятия здесь планируется завершить к 1 сентября.

Как рассказал инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Кочкаев, на сегодня выполнены работы по подготовке дорожного проезда к асфальтированию, оборудованы тротуары, на будущей парковке устанавливают бортовой камень.

Отметим, создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска. И немаловажную роль здесь играют и сами жители, которые выступают с инициативными предложениями по улучшению своих дворов и общественных территорий.

Так, жители пр. Мира, 239В обратились к мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину с просьбой организовать пешеходную связь между домами по зеленой зоне и благоустроить дорожку там, где она исторически образовалась.

- По просьбам жителей мэр города поручил включить в план работ обустройство пешеходной тропы. Сегодня рабочие уже устанавливают бордюрный камень. И скоро здесь появится асфальтированная дорожка, - отметил Александр Кочкаев.

Масштабная программа по ремонту дворов реализуется в городском округе при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, который комплексно подходит к решению вопросов в данном направлении и добивается выделения дополнительного финансирования, чтобы в островной столице в том числе преобразилось как можно больше дворовых территорий.

Всего же всеми видами ремонтных работ в этом сезоне охвачено более 100 городских дворов.