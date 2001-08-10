Тихоокеанское
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15:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы раздельно накопили 150 тонн отходов за июль

Сахалинцы раздельно накопили 150 тонн отходов за июль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вся партия проходит глубокую сортировку на полигонах области, после чего выделенное вторсырье в виде пластика, стекла и металла отправится на материк на переработку. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

— Мы нацелены на то, чтобы раздельный сбор отходов стал важной частью общественной жизни. Применение вторичных материалов, в особенности пластика, позволит сохранить окружающую среду, уменьшить нагрузку на свалки и, самое значительное, предоставить отходам вторую жизнь в виде новой продукции, — отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Статистика показывает, что наибольший объем отходов из сетчатых контейнеров вывозят из Южно-Сахалинска – более 100 тонн ежемесячно. В остальных муниципальных образованиях стабильно лидируют Поронайский, Анивский и Долинский районы.

—  На сегодняшний день культура сортировки отходов постепенно набирает обороты. Мы благодарим каждого, чьи старания позволили накопить такой объем! Именно ваша забота и готовность так активно участвовать в раздельном сборе вносят значительный вклад в изменение экологической ситуации, — поделился исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Напомним, в рамках системы раздельного накопления такие отходы, как пластик, стекло и металл следует помещать в синий сетчатый контейнер. Его содержимое мусоровозы забирают отдельным рейсом и отвозят на сортировку на объекты обработки. По мере накопления сырьё отправляется на перерабатывающие заводы Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска.

— Мы сортируем отходы уже давно. Началось всё с цветных крышечек. Собирали их вместе с детьми, — рассказала жительница Поронайска Елена. — Потом стали собирать батарейки, отдельно пластик и картон. 

Благодаря нацпроекту «Экология» к 2030 году в стране планируется отправлять на сортировку 100 % бытовых отходов и в два раза снизить объем захоронения на полигонах. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей – время изменить свое отношение к отходам и присоединиться к реформе на уровне каждой семьи.

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