Сахалинцы раздельно накопили 150 тонн отходов за июль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вся партия проходит глубокую сортировку на полигонах области, после чего выделенное вторсырье в виде пластика, стекла и металла отправится на материк на переработку. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

— Мы нацелены на то, чтобы раздельный сбор отходов стал важной частью общественной жизни. Применение вторичных материалов, в особенности пластика, позволит сохранить окружающую среду, уменьшить нагрузку на свалки и, самое значительное, предоставить отходам вторую жизнь в виде новой продукции, — отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Статистика показывает, что наибольший объем отходов из сетчатых контейнеров вывозят из Южно-Сахалинска – более 100 тонн ежемесячно. В остальных муниципальных образованиях стабильно лидируют Поронайский, Анивский и Долинский районы.

— На сегодняшний день культура сортировки отходов постепенно набирает обороты. Мы благодарим каждого, чьи старания позволили накопить такой объем! Именно ваша забота и готовность так активно участвовать в раздельном сборе вносят значительный вклад в изменение экологической ситуации, — поделился исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Напомним, в рамках системы раздельного накопления такие отходы, как пластик, стекло и металл следует помещать в синий сетчатый контейнер. Его содержимое мусоровозы забирают отдельным рейсом и отвозят на сортировку на объекты обработки. По мере накопления сырьё отправляется на перерабатывающие заводы Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска.

— Мы сортируем отходы уже давно. Началось всё с цветных крышечек. Собирали их вместе с детьми, — рассказала жительница Поронайска Елена. — Потом стали собирать батарейки, отдельно пластик и картон.

Благодаря нацпроекту «Экология» к 2030 году в стране планируется отправлять на сортировку 100 % бытовых отходов и в два раза снизить объем захоронения на полигонах. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей – время изменить свое отношение к отходам и присоединиться к реформе на уровне каждой семьи.