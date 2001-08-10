Дальневосточный форум по укреплению общественного здоровья проходит в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Он объединил руководителей органов исполнительной власти, учреждений здравоохранения, некоммерческих организаций, представителей бизнес-сообщества и экспертов из разных регионов Дальнего Востока.
В рамках форума «Укрепление общественного здоровья — основа процветания Дальнего востока» развернула работу медицинская площадка, где все желающие могли проверить свои показатели здоровья и получить необходимые рекомендации. Также гости имели возможность посетить выставку-дегустацию «Традиции и секреты корейского чаепития».
В официальной части с приветственным словом к участникам обратилась вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Фёдорова.
Она подчеркнула, что в областном центре успешно реализуется муниципальная программа по укреплению общественного здоровья населения городского округа. Один из ее главных результатов — рост числа горожан, охваченных диспансеризацией - с начала года обследование прошли уже более 80 тысяч человек. В городе создаются условия для приобщения южносахалинцев всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом. Горожане посещают спортивные занятия, лекции по правильному питанию и полезным привычкам для долгой и активной жизни, принимают участие в профилактических мероприятиях.
– Это очень актуальная тема. Главная наша ценность — это жители. В Южно-Сахалинске мы делаем упор на создание комфортной городской среды, формируем инфраструктуру общественного здоровья через городское пространство, доступный спорт, насыщенную культурную и событийную повестку, – сказала Елена Федорова.
Вице-мэр подчеркнула, что темп положительных изменений, которые происходят в городе и островном регионе, задает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В частности, глава островного региона внедрил институт проводников здоровья, который показал свою эффективность. Администрация города активно взаимодействует с Сахалинским центром общественного здоровья и медицинской профилактики и его главным врачом Еленой Столяровой. Уже много лет специалисты центра помогают работодателям внедрять корпоративные программы.
– Форум организован с целью объединить усилия дальневосточных регионов по укреплению здоровья населения, разработать новые управленческие решения, которые помогут снизить показатели смертности и заболеваемости, приобщить людей к здоровому образу жизни, – добавила Елена Столярова.
Эффективную работу Южно-Сахалинска отметила исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Татьяна Шестакова.
– Важно, чтобы в работу было включено не только здравоохранение, но в первую очередь, региональная и муниципальная власть, бизнес, некоммерческий сектор. Новые технологии, современный подход в реализации этого направлению сегодня будут обсуждаться в ходе форума, - сказала Татьяна Шестакова.
На открытии форума также выступили заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ольга Подшивалова, президент Союза «Торгово-промышленная палата Сахалинской области» Галина Дзюба. С приветственным словом к участникам обратилась генеральный директор центра медицинской профилактики Горьковского автозавода, заслуженный врач РФ и член Общественной палаты Российской Федерации Валентина Цывова. Работа форума будет проходить в нескольких сессиях, посвященных укреплению здоровья работающего населения, поддержке института семьи и другим вопросам.
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