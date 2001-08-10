Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2024
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13:50, | Новости общества Сахалина и Курил

День меда пройдет 17 августа в Южно-Сахалинске

День меда пройдет 17 августа в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая площадка, посвященная Медовому спасу, состоится на территории муниципальной ярмарки по ул. Вокзальная, 71. Торговля начнется с 10.00 и продлится до 16.00. Приглашаем жителей и гостей города. Покупателей также ждет развлекательная программа.

            На ярмарке будет в широком ассортименте будет представлена медовая продукция от местных фермеров, а также продукция местных товаропроизводителей, садоводческих товариществ. Горожане смогут купить свежие сезонные овощи, мясную и рыбную продукцию, полуфабрикаты, кулинарию и многое другое.

            Организация ярмарок на территории города является одним из приоритетных направлений деятельности департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка и администрации города. Такой формат торговли позволяет обеспечивать население продуктами питания от местных производителей по доступным ценам. Сегодня в областном центре организованно 9 ярмарочных площадок, сформирован график проведения тематических ярмарок, посвященных различным праздникам.

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