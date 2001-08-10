Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине усовершенствовали свои навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты, совершенствовали свои навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр».
В ходе стрельб на полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений, где осваивают мастерство работы с 40-миллиметровым оружием, оснащенным осколочными гранатами. Мотострелки поражают цели, имитирующие живую силу условного противника укрывшегося на пересечённой местности.
Осколочная граната данного вооружения снабжена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором, что позволяет поражать живую силу противника с максимально возможным уроном.
Помимо этого, при установленном подствольном гранатомёте ГП-25 «Костёр» стрелок также может вести огонь боеприпасами 5,45-мм из автомата «Калашникова».
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