Тихоокеанское
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15 Августа 2024
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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине усовершенствовали свои навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр»
11:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине усовершенствовали свои навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты, совершенствовали свои навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр».

В ходе стрельб на полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений, где осваивают мастерство работы с 40-миллиметровым оружием, оснащенным осколочными гранатами. Мотострелки поражают цели, имитирующие живую силу условного противника укрывшегося на пересечённой местности.

Осколочная граната данного вооружения снабжена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором, что позволяет поражать живую силу противника с максимально возможным уроном.

Помимо этого, при установленном подствольном гранатомёте ГП-25 «Костёр» стрелок также может вести огонь боеприпасами 5,45-мм из автомата «Калашникова».

 

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