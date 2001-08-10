Учащиеся и педагоги южно-сахалинского кванториума готовятся к образовательному форуму «Образование-энергия будущего»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках пятого Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование — энергия будущего» (ЮСОФ) будет организовано две площадки с участием детского технопарка «Кванториум» при гимназии №3. Работа одной из них будет посвящена детской мультипликации и анимации. Темой второй площадки (место проведения — детская областная библиотека) станет история создания и стратегии развития проекта "Краеведческие тропы Сахалина и Курил" – своими наработками смогут поделиться не только педагоги, но и учащиеся технопарка.

Юные Анастасия Турченко и Василиса Сидоренко расскажут о том, как одна из инициатив кванторианцев выросла в большой и полезный проект. Напомним, учащиеся детского технопарка разработали новые информационные таблички для Сахалинского ботанического сада, а также создали специальное приложение по изучению эндемиков и краснокнижных растений острова. Чтобы наполнить его качественными рисунками, для учащихся организовали курс-интенсив по ботанической иллюстрации. Со временем приложение было доработано. Кроме информации о растениях ботанического сада, в него включили сведения об исторических достопримечательностях, памятных местах, флоре и фауне Сахалина и Курил. Дети под руководством наставников выполнили большую и серьезную работу.

– Занимаюсь в кванториуме уже четвертый год. Нас многому научили. Работаем на современном оборудовании, реализуем, интересные проекты, пробуем самые разные направления. Недавно в Москве представляли свой проект — «На зеленой волне» (грин-арт-инсталляция в образе косатки), который был удостоен третьего места. Теперь готовимся к образовательному форуму, – поделилась учащаяся 9 класса гимназии №3 Анастасия Турченко, – Приятно видеть, как Сахалинская область и наш город развиваются, а у детей много возможностей для получения дополнительного образования и реализации своих талантов.

Учащаяся 6 класса лицея №2 Василиса Сидоренко рассказала, что на площадке образовательного форума будет проводить мастер-класс по созданию коллажа с изображением сахалинских растений. Девочка стремится активно участвовать в жизни города. В этом году проект Василисы «Энергия детства», который она разработала вместе с подругой Оксаной Ломаковой, был также отмечен на всероссийском конкурсе. Он посвящен созданию интерактивной тактильной тропы в ботаническом саду.

– Очень важно помогать своему городу. Тем более, что сегодня мы видим перспективы Сахалинского государственного университета стать кампусом мирового уровня. Моя знакомая еще несколько лет назад говорила, что хочет связать свою профессию с нефтяной сферой и планировала поступать в СахГУ. Когда узнала, что в городе развернулась такая масштабная стройка, еще больше обрадовалась и поняла, что сделала правильный выбор, – отметила Василиса Сидоренко.

Напомним, вопрос необходимости строительства на Сахалине современного кампуса перед главой государства поднял губернатор Валерий Лимаренко. Начало возведения объекта стало по-настоящему знакомым событиям для островной области и Южно-Сахалинска. Университет позволит поднять качество образования островного региона на новый уровень. Этой задаче также отвечает масштабная работа по строительству школ и детских садов, модернизации их материально-технической базы и оснащению современным оборудованием. Внедрение инновационных практик является одним из результатов работы Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование-энергия будущего». Напомним, пятый юбилейный форум будет проходить в областном центре с 22 по 24 августа.