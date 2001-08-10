Огнеборцы МЧС России провели ознакомительное занятие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа 2024 года сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области, имеющие допуск к руководству тушения пожара, провели занятие по оперативно-тактическому изучению гипермаркета «Зодчий» — объекта, на который предусмотрено привлечение сил и средств Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру (рангу) вызова.

Основная цель данного мероприятия была направлена на получение специальных знаний и навыков, необходимых для профессионального руководства действиями по тушению возможных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объекте.

В ходе занятия специалисты МЧС России изучили особенности застройки, подъезды к объекту, противопожарное водоснабжение, необходимые запасы огнетушащих средств, варианты рациональной расстановки, а также использования пожарно-спасательной техники и оборудования.

Всего в занятии приняли участие 21 человек от Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Благодаря таким занятиям сотрудники МЧС России получают ценный опыт, который позволяет им действовать быстро, слаженно и эффективно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.