Тихоокеанское
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15 Августа 2024
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17:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Огнеборцы МЧС России провели ознакомительное занятие

Огнеборцы МЧС России провели ознакомительное занятие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа 2024 года сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области, имеющие допуск к руководству тушения пожара, провели занятие по оперативно-тактическому изучению гипермаркета «Зодчий» — объекта, на который предусмотрено привлечение сил и средств Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру (рангу) вызова.

 

Основная цель данного мероприятия была направлена на получение специальных знаний и навыков, необходимых для профессионального руководства действиями по тушению возможных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объекте.

 

В ходе занятия специалисты МЧС России изучили особенности застройки, подъезды к объекту, противопожарное водоснабжение, необходимые запасы огнетушащих средств, варианты рациональной расстановки, а также использования пожарно-спасательной техники и оборудования. 

 

Всего в занятии приняли участие 21 человек от Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Благодаря таким занятиям сотрудники МЧС России получают ценный опыт, который позволяет им действовать быстро, слаженно и эффективно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

 

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