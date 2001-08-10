Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О пагубном воздействии никотина на организм узнали ученики спортивной школы

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта состоялась беседа о вреде курения. В рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография» подростки узнали о пагубном воздействии вредной привычки. Желающие также прошли тестирование на смокелайзере и узнали уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

В неделю популяризации активных видов спорта специалисты Центра общественного здоровья решили провести несколько встреч в школе олимпийского резерва. Несколько дней назад для сотрудников была организована медицинская площадка – они прошли скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и получили полезные рекомендации для сохранения своего здоровья от врача. Сегодня психолог центра Мария Горина рассказала ребятам, что такое никотин, как он влияет на организм и насколько сложно побороть зависимость.

Особое внимание специалист уделила пассивному курению. Психолог отметила, что даже нахождение рядом с курящим человеком может сказаться на спортивных результатах.

- Подростки находятся на стадии активного роста и развития. Пассивное курение может привести к снижению выносливости, ухудшению сердечно-сосудистой функции. Это особенно актуально для тех, кто стремится достичь высоких спортивных результатов , - отметила Мария Горина.

В процессе беседы желающие ребята смогли проверить уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Медицинская сестра рассказала, как работает устройство и расшифровала участникам их результаты.

- Смокелайзер не выявил курильщиков среди учеников спортивной школы и это не удивительно – за их образом жизни тщательно следят родители, педагоги, тренеры. Иногда аппарат показывает минимальные положительные значения, но это не обязательно указывает на наличие вредной привычки. Иногда причиной становится окружающая среда или окружение, - рассказала сотрудник Центра общественного здоровья Ирина Баранова.

Для наглядности, ребята также провели эксперимент и увидели, как продолжительность курения влияет на сложность отказа от привычки. Психолог продемонстрировала это с помощью шерстяной нитки и нескольких энтузиастов.