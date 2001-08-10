Тихоокеанское
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15 Августа 2024
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16:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Активисты местного отделения Партии "Единая Россия организовали мастер-класс по рисованию углем для ребят из реабилитационного центра "Маячок"

Активисты местного отделения Партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках партийного проекта "Культура малой Родины", активисты местного отделения Партии "Единая Россия организовали мастер-класс по рисованию углем для ребят из реабилитационного центра "Маячок".
Родные края острова полны красочных, разнообразных и ни на что не похожих пейзажей. Их хочется запечатлеть на бумаге и вечно ими любоваться. С помощью такого природного художественного материала, как уголь, даже те, кто не владеет художественными навыками, во всей красе смогут изобразить любой пейзаж или природный памятник.
На интерактивном занятии участники освоили основные техники рисования углем, научились передавать текстуры, светотени и глубину пространства.
С помощью угля ребята изобразили «Трёх братьев» - природный памятник г. Александровска-Сахалинского.
Благодарим литературно-художественный музей Книги А.П.Чехова за проведение мастер-класса.

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