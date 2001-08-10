Сахалинцы могут получить бесплатную карту МТС Деньги с привилегиями экосистемной подписки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, представляет дебетовую карту МТС Деньги с набором преимуществ и доступом к сервисам МТС в рамках подписки МТС Premium. Бесплатная карта позволяет получать базовый кешбэк 1% за повседневные оплаты картой и повышенный кешбэк с активной подпиской МТС Premium: до 30% на связь, 5% за привычные покупки в супермаркетах и до 30% от партнеров экосистемы.
Для всех держателей карты МТС Деньги первые два месяца подписка MТС Premium идет в подарок. Для того, чтобы продолжить получать повышенный кешбэк по карте и пользоваться всеми остальными преимуществами подписки бесплатно, достаточно совершать пять любых транзакций картой в месяц.
MТС Premium позволяет получить до 50 ГБ интернета в месяц абонентам МТС. Абоненты любых сотовых операторов могут бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре KION, читать книги в сервисе Строки, слушать треки в МТС Музыке, избавиться от спам-звонков с помощью сервиса «Защитник», кататься на самокатах МТС Юрент с бесплатным стартом. С подпиской удобно копить кешбэк в сервисе МТС Cashback и тратить его на оплату услуг связи для себя и близких, а также на покупки в магазинах МТС, новые поездки на самокатах и на другие услуги в экосистеме МТС.
«Мы постоянно работаем над расширением возможностей экосистемы МТС и преимуществ для наших пользователей. Новая карта – это, по сути, новое решение в области финансовых технологий с доступом к широкому спектру продуктов экосистемы. При этом, активность пользования картой обеспечивает увеличение льготного периода доступа к развлекательным и цифровым сервисам МТС Premium. Расширение линейки продуктов, привлечение в экосистему новых партнеров и предложение новых решений для наших клиентов обеспечивает экосистеме ещё большую привлекательность, гибкость и устойчивость. Мы рассчитываем, что пользователи оценят преимущества новой карты и, благодаря ей познакомятся и полюбят другие наши цифровые продукты», – комментирует запуск продукта вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Максим Пухальский.
Оформление карты доступно абонентам всех сотовых операторов. Достаточно заполнить заявку на сайте mtsdengi.ru и после получения SMS о готовности забрать её в ближайшем магазине МТС.
Платить картой МТС Деньги можно любым удобным способом, в том числе «в одно касание» с помощью сервиса МТС Pay. Управление балансом карты МТС Деньги и переводы по карте доступны в одноименном приложении.
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