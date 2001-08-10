Тихоокеанское
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15 Августа 2024
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14:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине отработали боевые стрельбы из ПЗРК «Игла»

Военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине отработали боевые стрельбы из ПЗРК «Игла»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие подразделений ПВО, заключившие первые контракты,   соединений Восточного военного округа из Приморья и Сахалинской области выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла».

В ходе обучения на полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) выполнили практические пуски ракет по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, вертолёты и самолёты условного противника.

Огонь по целям стрелки-зенитчики вели на дальностях до нескольких километров. Всего в ходе практической стрельбы было уничтожено более десятка воздушных целей. В качестве мишеней были использованы осветительные мины, выпущенные артиллеристами армейского корпуса ВВО из 120-мм миномёта «Сани».

Боевые стрельбы проходили под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.

 

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