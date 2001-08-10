Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2024
Сейчас 05:36
92,66|100,56|66,91
Восточная сторона перекрестка пр. Победы и ул. Железнодорожной будет закрыта для движения
17:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Восточная сторона перекрестка пр. Победы и ул. Железнодорожной будет закрыта для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с капитальным ремонтом пр. Победы с 10.00 14 августа до 22.00 27 августа будет закрыта восточная сторона перекрестка ул. Железнодорожной и пр. Победы.

Движение по ул. Железнодорожной будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. На время проведения работ светофор будет переведен в желтый мигающий режим.

Владельцев транспорта просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?