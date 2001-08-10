Жители старого дома в Дальнем осмотрели свою новую квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация островной столицы продолжает адресную работу с горожанами. После встречи губернатора области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с жителями Дальнего, которая состоялась на прошлой неделе, прямо на месте решился вопрос о сроках переселения Татьяны Ивановой из аварийного жилья на ул. Гвардейской.
Как и планировалось, женщина в ближайшее время станет обладательницей ключей от новой квартиры в жилом комплексе «Горизонт», расположенном в южной части областной столицы. В конце прошлого года администрацией были заключены муниципальные контракты на приобретение квартир в этом микрорайоне.
Чтобы успокоить волнение жительницы, на встрече ей предложили заключить соглашение о переселении уже с точным адресом квартиры. Сегодня Татьяна Иванова смогла осмотреть новое жилье.
- Переживала, конечно. Думала, что будем зимовать в старом доме. Но к моей просьбе очень внимательно отнеслись, специалисты управления жилищной политики сразу занялись моим вопросом. Не думала, что так быстро все решится. Я благодарна губернатору, что нас слушают, мы стали лучше жить, - поделилась эмоциями жительница Дальнего Татьяна Иванова.
Как отметили в управлении жилищной политики, новая однокомнатная квартира южносахалинки оборудована «под ключ». Ее общая площадь составляет 38 кв. м.
Так, до конца 2024 года в новые квартиры в жилом комплексе «Горизонт» переедут более пятидесяти южно-сахалинских семей. Люди уже осматривают своё будущее жилье, чтобы заблаговременно сообщить застройщику о возможных недостатках.
Всего в этом году планируется расселить более десяти тысяч аварийных квадратных метров - новоселье отметят 159 семей. В настоящее время 38 из них уже решили жилищный вопрос. Для людей возводят новые дома и приобретают готовые квартиры у застройщиков.
Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Это безусловный приоритет работы муниципалитета и верный вектор, заданный губернатором Валерием Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
16:20 7 Августа Ученые СахГУ исследуют океан после сброса с Фукусимы
- 13:08 9 Августа «РВК-Сахалин» строит более 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и в Анивском районе
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Выставка «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» открывается в Холмске
- 17:10 Вчера Жители старого дома в Дальнем осмотрели свою новую квартиру
- 16:29 Вчера Для гостей и жителей Южно-Сахалинска провели экскурсию «От площади до площади»
- 15:14 Вчера «В кругу друзей»: Сахалинской областной универсальной научной библиотеке исполнилось 77 лет со дня основания
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?