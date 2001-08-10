Жители старого дома в Дальнем осмотрели свою новую квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация островной столицы продолжает адресную работу с горожанами. После встречи губернатора области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с жителями Дальнего, которая состоялась на прошлой неделе, прямо на месте решился вопрос о сроках переселения Татьяны Ивановой из аварийного жилья на ул. Гвардейской.

Как и планировалось, женщина в ближайшее время станет обладательницей ключей от новой квартиры в жилом комплексе «Горизонт», расположенном в южной части областной столицы. В конце прошлого года администрацией были заключены муниципальные контракты на приобретение квартир в этом микрорайоне.

Чтобы успокоить волнение жительницы, на встрече ей предложили заключить соглашение о переселении уже с точным адресом квартиры. Сегодня Татьяна Иванова смогла осмотреть новое жилье.

- Переживала, конечно. Думала, что будем зимовать в старом доме. Но к моей просьбе очень внимательно отнеслись, специалисты управления жилищной политики сразу занялись моим вопросом. Не думала, что так быстро все решится. Я благодарна губернатору, что нас слушают, мы стали лучше жить, - поделилась эмоциями жительница Дальнего Татьяна Иванова.

Как отметили в управлении жилищной политики, новая однокомнатная квартира южносахалинки оборудована «под ключ». Ее общая площадь составляет 38 кв. м.

Так, до конца 2024 года в новые квартиры в жилом комплексе «Горизонт» переедут более пятидесяти южно-сахалинских семей. Люди уже осматривают своё будущее жилье, чтобы заблаговременно сообщить застройщику о возможных недостатках.

Всего в этом году планируется расселить более десяти тысяч аварийных квадратных метров - новоселье отметят 159 семей. В настоящее время 38 из них уже решили жилищный вопрос. Для людей возводят новые дома и приобретают готовые квартиры у застройщиков.

Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Это безусловный приоритет работы муниципалитета и верный вектор, заданный губернатором Валерием Лимаренко.