В Южно-Сахалинске начался прием заявок от жителей на приобретение угля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От жителей областного центра, проживающих в домах с печным отоплением, принимают заявки на приобретение твердого топлива. Планируется, что отгрузка угля горожанам будет производиться с 26 августа.

Как сообщают в департаменте городского хозяйства, на данный момент поставку угля для нужд населения в Южно-Сахалинске осуществляют:

- ИП Барзул С.И., ул. 2-ая Хабаровская, строение 37-Г. Телефоны: 48-58-78, 48-57-77;

- ИП Вяткин А.В., ул. Донская, 17Б. Телефоны: 26-11-99, 32-03-22;

- ООО «ТД Оптовик», ул. Колодезная, 62/2. Телефоны: 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41.

Также в ближайшие дни планируется проведение дополнительного конкурса по отбору поставщиков.

Заявку на приобретение угля можно оставить по телефону горячей линии ЖКХ 8(800) 302-00-65 (либо на короткий номер *0065 с мобильного телефона), а также через поставщиков. Оператору необходимо сообщить имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, объём топлива и желаемый день доставки.

Напомним, для горожан, проживающих в домах с печным отоплением, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат. Возмещение денежных средств на одно домохозяйство за отопительный период производится не более чем за 9 тонн угля.