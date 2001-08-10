В Южно-Сахалинске начался прием заявок от жителей на приобретение угля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
От жителей областного центра, проживающих в домах с печным отоплением, принимают заявки на приобретение твердого топлива. Планируется, что отгрузка угля горожанам будет производиться с 26 августа.
Как сообщают в департаменте городского хозяйства, на данный момент поставку угля для нужд населения в Южно-Сахалинске осуществляют:
- ИП Барзул С.И., ул. 2-ая Хабаровская, строение 37-Г. Телефоны: 48-58-78, 48-57-77;
- ИП Вяткин А.В., ул. Донская, 17Б. Телефоны: 26-11-99, 32-03-22;
- ООО «ТД Оптовик», ул. Колодезная, 62/2. Телефоны: 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41.
Также в ближайшие дни планируется проведение дополнительного конкурса по отбору поставщиков.
Заявку на приобретение угля можно оставить по телефону горячей линии ЖКХ 8(800) 302-00-65 (либо на короткий номер *0065 с мобильного телефона), а также через поставщиков. Оператору необходимо сообщить имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, объём топлива и желаемый день доставки.
Напомним, для горожан, проживающих в домах с печным отоплением, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат. Возмещение денежных средств на одно домохозяйство за отопительный период производится не более чем за 9 тонн угля.
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