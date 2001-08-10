В семи районах Сахалина ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и утром 14 августа на территории Томаринского, Долинского, Анивского, Невельского, Холмского и Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинск ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Днем 14 августа и в последующие сутки на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Ваша безопасность- ваша ответственность!

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.