На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО провели занятия с применением антидроновых ружей «Гарпия»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели занятия с применением антидроновых ружей «Гарпия».

В ходе занятий на полигоне «Троицкий», где военнослужащие проходят боевую подготовку, специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения были проведены теоретические и практические занятия, на которых военнослужащим наглядно продемонстрировали разновидности беспилотных летательных аппаратах (БпЛА), их тактико-технические данные, принципы работы и частоты данных устройств.

Также на занятиях инструкторы рассказали о методах обнаружения малоразмерных БпЛА, с учётом специфики, применяемой в боевых условиях, способы выявления дронов разных модификаций и методы их подавления средствами РЭБ.

На практике военнослужащие опробовали, как с антидронового ружья блокировать частоты управления (БпЛА) квадракоптерного типа.