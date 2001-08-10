13:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Дальневосточные студенты-выпускники смогут пройти образовательный курс ВТБ Лига
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ запустил всероссийский образовательный курс ВТБ Лига. Он создан для студентов и недавних выпускников вузов и ссузов, стремящихся начать карьеру в сфере клиентского менеджмента в банковской отрасли. Лучшие из них получат возможность пройти ускоренный отбор в команду сети банка ВТБ.
ВТБ Лига проводится в формате образовательного онлайн-курса, включающего 8 мастер-классов от экспертов банка. После каждого мастер-класса участникам будут доступны задания, за выполнение которых они смогут получить баллы. В финале будут объявлены победители в каждом федеральном округе, которые получат ценные призы от ВТБ. Всем участникам курса будут выданы сертификаты, которые смогут дополнить их портфолио, а отличившихся участников пригласят на работу в отделения сети банка.
Образовательный курс ВТБ Лига проводится впервые. В нем могут принять участие студенты, обучающиеся на последнем курсе, а также выпускники ссузов и вузов по специальностям: экономика, финансы, банки и банковское дело, менеджмент, во всех федеральных округах России. Старт курса ВТБ Лига запланирован на 12 сентября, а финал состоится в середине октября.
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