Дальневосточные студенты-выпускники смогут пройти образовательный курс ВТБ Лига

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ запустил всероссийский образовательный курс ВТБ Лига. Он создан для студентов и недавних выпускников вузов и ссузов, стремящихся начать карьеру в сфере клиентского менеджмента в банковской отрасли. Лучшие из них получат возможность пройти ускоренный отбор в команду сети банка ВТБ.

ВТБ Лига проводится в формате образовательного онлайн-курса, включающего 8 мастер-классов от экспертов банка. После каждого мастер-класса участникам будут доступны задания, за выполнение которых они смогут получить баллы. В финале будут объявлены победители в каждом федеральном округе, которые получат ценные призы от ВТБ. Всем участникам курса будут выданы сертификаты, которые смогут дополнить их портфолио, а отличившихся участников пригласят на работу в отделения сети банка.