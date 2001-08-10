Сахалинский райдер впервые поучаствовал в самом громком событии российского маунтинбайка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основатель и тренер «Сахалинского клуба экстремального велоспорта» Игорь Балла выступил на крупном спортивном событии Invoke & Dropline Bike Weekend в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика). В рамках мероприятия состоялись соревнования в дисциплине «маунтинбайк-скоростной спуск» в формате индивидуальной гонки и масс-старт заезд «Мегалавина» с перевала Федосеева высотой 3050 метров.

Игорь Балла был единственным представителем Сахалинской области и Дальнего Востока. Спортсмен поучаствовал в спусках в индивидуальном зачёте в категории «Мастера 30+» и масс-старте, заняв по итогу 49 позицию из 116 финишировавших.

- Это были очень насыщенные четыре дня. В первый тренировочный день я повредил правый голеностоп, но продолжил участие в заездах. В финале индивидуальной гонки проехав лучше, чем в квалификации, однако, до призовых мест не добрался. «Мегалавину» проехал стабильно – дистанцию 8000 м со сбросом высоты более 1200 м проехал за 17:09 и финишировал в первой полусотне. Считаю для первого опыта таких соревнований в незнакомой местности это хорошим результатом, - поделился подробностями спортсмен.