Еще в четырех районах Сахалина и Курил завершилось благоустройство в рамках «1000 дворов»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по благоустройству придомовых территорий полностью завершены в Невельском, Корсаковском, Северо- и Южно-Курильском районах. Всего к сегодняшнему дню в рамках федерального проекта «1000 дворов» обновили дворы в семи муниципальных образованиях островного региона. Проект реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
В Невельском районе в рамках проекта появилась современная детская игровая площадка в селе Горнозаводск. Для маленьких жителей села установили новое игровое оборудование: подвесные качели, детский игровой комплекс, детскую карусель, качалку-балансир, скамейки для отдыха и урны для мусора. Для безопасности детей площадка огорожена, по периметру уложено травмобезопасное покрытие и устроено освещение.
– Нам очень не хватало такого современного игрового пространства. Поэтому мы активно принимали участие в голосовании на платформе обратной связи, на собрании собственников жилых помещений обсуждали необходимые работы по благоустройству придомовой территорий. Сейчас с удовольствием проводим здесь время, детям весело, интересно, а нам – взрослым – спокойно за их безопасность, – поделилась жительница Горнозаводска Анастасия Мельникова.
В Корсакове новая детская площадка расположилась во дворе сразу трех домов по улице Лермонтова, 3, 3/1 и Приморскому бульвару, 14 Еще недавно на этой территории располагались спортивные тренажеры и игровые комплексы, которых, к сожалению, не пощадило время - в целях безопасности они были демонтированы. Теперь ребят радует многофункциональная подводная лодка, качели и различные балансиры. А вместо детской площадки для самых маленьких расположилась небольшая, но уютная зона отдыха для взрослых: скамейки и садовые качели.
В Северо-Курильске новый облик получил двор по улице Сахалинской, 59А, а в Южно-Курильске преобразилась территория по улице Строительной, 1.
- В текущем году благодаря Президентской единой субсидии отремонтируем тротуары и проезды, создадим условия для маломобильных жителей, высадим кустарники, при необходимости обустроим зоны отдыха, спортивные и детские площадки в 11 муниципальных образованиях островного региона. Привести все дворы в порядок - задача, поставленная всем муниципалитетам губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Ранее работы уже завершились в Долинском, Охинском и Поронайском городских округах, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
В скором времени завершится благоустройство придомовой территорий в Холмске по улице Советской, 97. К сегодняшнему дню здесь выполнены земляные и планировочные работы, устройство тактильной плитки и покрытий – проездов, парковок и тротуаров, установка бордюров, проведено озеленение. В ближайшее время во дворе будут установлены качели, скамейки, урны, ограждение.
Дворы, которые приведут в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.
Активные жители могут контролировать ход благоустройства своих дворов. Замечания и предложения можно направлять как подрядчику напрямую, так и озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.
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