112 освобождённых тюленей – пятая экспедиция «Друзей океана» состоялась в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Некоммерческая сахалинская организация Клуб «Бумеранг» и его волонтёрская группа «Друзья океана» провели спасательную экспедицию на острове Тюлений. Общественники помогали тюленям совместно с научной группой Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова. Спасатели освободили 112 морских котиков от пластиковых травмирующих «ошейников».

Существует большая проблема загрязнения моря остатками рыболовных снастей и бытовыми отходами. В морских регионах Дальнего Востока мы повсеместно видим брошенные сети и различный пластик на берегу. Животные моря запутываются в пластике, страдают и погибают от него.

- Мы считаем важным и необходимым помогать тюленям, травмированным пластиком, - поясняет Валентина Мезенцева, руководитель Клуба «Бумеранг», - животные не могут ждать, пока человечество разберётся с проблемой загрязнения океана. Поэтому мы проводим экспедиции на остров Тюлений. Это история про ответственное отношение к океану и животным. Каждый спасённый тюлень вдохновляет всё больше людей на решение проблемы загрязнения моря.

В этой экспедиции приняли участие волонтёры из разных городов России. Спасателями группы помощи стали не только сахалинцы, но и участники с Камчатки, из Приморья, с Урала, а также питерцы и москвичи.

Экспедиция на остров Тюлений состоялась уже в пятый раз. В этом году мы наблюдали меньше запутанных животных по сравнению с прошлыми экспедициями. На острове уже много распутанных котиков с зажившими шрамами. За прошлые четыре года мы освободили 370 тюленей. Иногда приходится долго всматриваться в зверя, чтобы понять – это открытая рана или уже шрам.

Самые сложные случаи запутывания – это звери, которые попали в жаберные сети из лески. Такой тонкий «ошейник» часто плохо виден спасателям, но это всегда глубокая опасная рана. Жаберные сети, или, как их зовут люди, «путанки», — это пример неэкологичных снастей для любительского рыболовства, которые наносят большой ущерб морским животным Дальнего Востока и других регионов России.

- На берегу я делаю сама простые вещи, которые уменьшают риск запутывания тюленей, и всем рекомендую их применять, - говорит Валентина Косова, волонтёр «Друзей океана», - Если вы находите на берегу закольцованные верёвки, разрезайте их. В идеале, выносить с собой весь такой мусор, но, если это невозможно, то хотя бы разрежьте петли, чтобы они не стали чьей-то ловушкой.

На Тюленьем мы работаем 10 дней в году и охватываем около 20% территории лежбища, чтобы избежать излишнего беспокойства. Ветеринарные врачи делают животным анестезию при помощи дистанционного инъектора. Благодаря анестезии удаётся спасать тяжёлых пациентов и крупных самцов, помочь которыми при помощи сачка невозможно.

- В этом году мы снова встретили самку морского котика, которую не смогли распутать в прошлом году, - говорит Вячеслав Козлов, руководитель группы помощи морским животным «Друзья океана», - самка с запутыванием из красной рыболовной сети в прошлом году выкармливала щенка на краю обрыва. Мы сделали пять попыток отловить её и распутать, но, к сожалению, не получилось. Нас останавливал риск нанести вред животным рядом. В этом году мы снова её встретили, рана на шее стала намного глубже, начался некроз тканей. Несколько дней мы выслеживали её. В один день она выбрала удачное место для отдыха, где мы смогли использовать летающий шприц с анестетиками. Мы воспользовались ситуацией и сняли с неё сеть. Сейчас освобожденная мамаша свободно кормит своего детёныша. Шея животного изуродована пластиковым шнуром из-за человеческой беспечности, но она жива, и жизнь её в настоящее время в безопасности.

Экспедиция «Бумеранга» на остров Тюлений уже второй год полностью организована на частные пожертвования. Мы искренне благодарим всех неравнодушных жителей России, кто сделал вклад в спасение тюленей. Также экспедицию поддержали организации: «Клуб путешественников АНД», мореходный клуб «5 океанов», компании «СИСКО Сахалин» и ООО «Восток Тур». Компания «Сахалинская Энергия» приобрела «Бумерангу» лодки для проектов по защите морских животных.

Когда смотришь на многотысячное лежбище тюленей в бинокль, глаз автоматически фиксирует запутанных животных. Мы продолжаем работу, хотя понимаем, что всем животным помочь не сможем. Только ответственное отношение к отходам, к используемым сетям и упаковочной ленте в рыболовстве сможет сделать океан безопаснее для всего живого.