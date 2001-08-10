СахОУНБ стала площадкой панельной дискуссии Всероссийского форума «ТОСтер»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завершился двухдневный форум «ТОСтер» на Сахалине: от идей до воплощения», посвященный развитию территориального общественного самоуправления в островном регионе. Партнером мероприятия стала Сахалинская областная универсальная научная библиотека.
Открытие и пленарное заседание форума прошли в Правительстве Сахалинской области 7 августа. Эксперты, среди которых заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Ольга Аринцева, начальник отдела ТОС в ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области» Анна Бушева, вице-президент Ассоциации ТОС Сахалина Анна Григорьева и директор Университета ТОС Александр Лукичев, обсудили актуальные вопросы и перспективы развития территориального общественного самоуправления.
Модератором круглого стола выступила президент Союза «Торгово-промышленная палата Сахалинской области» Галина Дзюба. Приветственное слово участникам и гостям форума направил ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.
Второй день «ТОСтера» продолжился на площадке «Региональные практики ТОС» в Штабе общественной приемной. Спикерами выступили заместитель директора Университета ТОС Сергей Кузнецов и президент Ассоциации ТОС Сахалина Олег Меркушев. Они поделились опытом и предложили пути решения сложных задач.
В областной библиотеке прошла панельная дискуссия, основанная на примерах успешных ТОСов, победителей конкурса «Сахалинский маяк». Участниками дискуссии стали представители ТОСов из Анивы, Корсакова и Южно-Сахалинска. Молодые активисты «Движения первых», выпускники проекта «Вселенная возможностей», выступили в роли креативных экспертов.
Заключительный этап форума «ТОСтер» состоялся в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Гостей ждала теплая атмосфера и вкусная еда: на полевой кухне подавали плов и уху. Участники также посетили кулинарные мастер-классы от «Ассамблеи народов России» и местной национально-культурной автономии татар города Южно-Сахалинска.
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» организовал для участников творческий интерактивный проект с художниками Константином Колупаевым и Натальей Дульцевой. Результатом этого сотрудничества стал проект мурала на тему сахалинской природы и трафаретно-цветочная композиция.
Форум «ТОСтер» состоялся при поддержке Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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