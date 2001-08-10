Тихоокеанское
информационное агентство
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Южносахалинцам напоминают о местах реализации излишков урожая и улова
12:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 12 августа, жители и гости города могут приобрести свежую горбушу. Стоимость - 110 руб/кг.

Торговля осуществляется с 12.30 по адресу:

- ул. Горького 32, возле ТЦ «Реми».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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