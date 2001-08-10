В Южно-Сахалинске 12 августа продолжают приводить в порядок дороги и общественные пространства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок дорог, общественных пространств и скверов. В рамках текущего содержания улично-дорожной сети работы запланированы в нескольких районах Южно-Сахалинска.
- Продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;
- ул. Физкультурная - демонтаж дорожных столбиков, установка знаков;
- ул. Егорова - асфальтирование проездов;
- Пересечения улицы Ленина с ул. Больничной и ул. Пуркаева - устройство понижающих бордюрных камней;
- ул. Железнодорожная (в районе дома № 77) - асфальтирование примыканий и радиусов;
- пр. Победы (от перекрестка с ул. Железнодорожной в западном направлении) – текущий ремонт асфальтобетонного покрытия;
В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства сегодня в скверах и на детских площадках выполняется уборка мусора, подметание и мытьё дорожек, протирка МАФов. В сквере Пограничников и на Коммунистическом проспекте ведется окос газонов. Также в скверах Южно-Сахалинска рабочие приводят в порядок клумбы и кустарники, осуществляют их прополку и рыхление почвы. Кроме того, ведутся штукатурные и малярные работы.
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