Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2024
Сейчас 05:15
89,95|96,69|66,91
Южносахалинцам напоминают о местах реализации излишков урожая и улова
12:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 12 августа продолжают приводить в порядок дороги и общественные пространства

В Южно-Сахалинске 12 августа продолжают приводить в порядок дороги и общественные пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок дорог, общественных пространств и скверов.  В рамках текущего содержания улично-дорожной сети работы запланированы в нескольких районах Южно-Сахалинска.

  • Продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;
  • ул. Физкультурная - демонтаж дорожных столбиков, установка знаков;
  • ул. Егорова - асфальтирование проездов;
  • Пересечения улицы Ленина с ул. Больничной и ул. Пуркаева - устройство понижающих бордюрных камней;
  • ул. Железнодорожная (в районе дома № 77) - асфальтирование примыканий и радиусов;
  • пр. Победы (от перекрестка с ул. Железнодорожной в западном направлении) – текущий ремонт асфальтобетонного  покрытия;

В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства сегодня в скверах и на детских площадках выполняется уборка мусора, подметание и мытьё дорожек, протирка МАФов. В сквере Пограничников и на Коммунистическом проспекте ведется окос газонов. Также в скверах Южно-Сахалинска рабочие приводят в порядок клумбы и кустарники, осуществляют их прополку и  рыхление почвы. Кроме того, ведутся штукатурные и малярные работы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?