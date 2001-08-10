Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 августа на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События завершается акция #МЫВМЕСТЕ по сбору гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей, а также участникам СВО. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ с 2020 года объединяет неравнодушных людей России, которые считают своим долгом прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке. С 2022 года добровольцы страны по зову сердца организовали масштабную поддержку российских военнослужащих и их семей. В эти дни более двухсот волонтёров находятся в Курской области и оказывают помощь местному населению.

«Сегодня получили крупный груз от партнёров форума. Завтра ещё в течение дня будем принимать всё необходимое для наших участников СВО, жителей Курска и Белгорода. В такие минуты нельзя оставаться равнодушными. Нужно помогать и оказывать всяческую поддержку», – отмечают организаторы.

В Южно-Сахалинске работает сразу два пункта сбора. Первый разместился в городском парке, в пространстве Росмолодёжь.Дача, в районе озера Верхнее. Волонтёры принимают груз с 14:00 до 21:00. Второй – рядом с ККЗ «Октябрь» в Большом Образовательном Шатре (БОШ) с 10:00 до 21:00. Перечень необходимого для сбора вещей опубликован на сайте.

«Очень важно быть причастным. Вроде бы мы находимся на Сахалине, далеко от мест действий, но люди, когда помогают, начинают чувствовать себя причастными. Они таким образом объединяются. Сама по себе гуманитарная помощь вся важна», – отметил боец СВО.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону: 8 (800) 550-62-12