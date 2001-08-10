Молодежь Южно-Сахалинска приглашают к участию в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Национальная система «Интеграция», Сахалинская областная Дума и Городская дума Южно-Сахалинска предлагают жителям областного центра создать проект со своими инициативами и представить его для оценки перед экспертным жюри. Срок подачи конкурсных материалов для участия в осенней сессии - с 5 августа по 9 сентября.
Напомним, XIX Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» – это мероприятие для активных граждан в возрасте от 14 до 35 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности.
К участию принимаются работы, подготовленные гражданами России, обучающимися в образовательных организациях среднего, профессионального и высшего образования, а также научными работниками образовательных организаций, педагогами, аспирантами, участниками и членами общественных объединений, представителями молодежных парламентов и других коллегиальных органов.
Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский заочный конкурс и Всероссийский очный конкурс (молодежный форум). Всероссийский заочный конкурс: конкурсные материалы направляются на экспертизу в экспертные советы по электронной почте [email protected]. Всероссийский очный конкурс: выступления соискателей с результатами своей работы и их защита перед жюри.
На конкурс принимаются законченные работы по следующим основным направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство; миграционное законодательство
Конкурс учрежден в 2005 году в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы в России и проводится в целях привлечения талантливой молодежи к государственному управлению посредством участия в законотворческой деятельности, пропаганды принципов формирования правового государства, создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров, содействия развития правовой культуры в молодежной среде и др.
Информация о сроках проведения заочных и очных туров, а также условиях участия в конкурсе содержится в информационных письмах оргкомитета и публикуется на сайтах: www.integraciya.org и www.nauka21.com.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Впервые Сахалин принимает международные соревнования по конкуру
11:07 Сегодня Образование - энергия будущего: 18 детских садов Южно-Сахалинска используют модель полилингвального образования
10:26 Сегодня В Южно-Сахалинске завтра отметят День физкультурника
09:54 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
17:06 Вчера Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
13:54 2 Августа «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
16:20 7 Августа Ученые СахГУ исследуют океан после сброса с Фукусимы
16:51 2 Августа В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
18:03 11 Июля В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам
Выбор редакции
- 17:18 Сегодня Молодежь Южно-Сахалинска приглашают к участию в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
- 16:36 Сегодня На пересечении пр. Мира и ул. И. Куропатко обновят стелу и установят светофор
- 15:29 Сегодня Председатель Международного союза книголюбов Людмила Шустрова посетила СахОУНБ
- 13:27 Сегодня «ОстроVa» спортивные: звезды российского футбола встретились с участниками форума на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?