На пересечении пр. Мира и ул. И. Куропатко обновят стелу и установят светофор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание по вопросу благоустройства территории в планировочном районе Хомутово - у пересечения проспекта Мира и ул. И. Куропатко. Здесь приступили к комплексному обновлению въездной стелы при безвозмездной помощи городского предпринимателя. Кроме того, по просьбам горожан, скоро на перекрестке установят светофор и автобусный павильон. На фасаде дома, который виден всем, кто выезжает из района аэропорта, нарисуют яркий, приветственный мурал.
Первый вице-мэр Андрей Ковальчук и заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова представили мэру проект обновленной стелы. Обустроить ее планируют к 5 сентября - в преддверии Дня города. Специалисты уже приступили к работам, разбирают старые элементы.
Здесь же на месте Сергей Надсадин пообщался с одним из инициаторов проекта, директором ООО «Ковчег» Игорем Саяпиным.
- В том году мы регулярно выезжали на новые объекты и эта стела «Добро пожаловать» часто попадалась нам на глаза. Совместно с коллегами решили выступить с такой инициативой - обновить ее, сделать такой подарок ко Дню города. Разработали проект с департаментом архитектуры. Надеемся, что жителям все понравится, - рассказал директор рекламно-производственной компании «Ковчег» Игорь Саяпин. Опыт в такой работе у фирмы есть - она была задействована в обновлении элементов входной группы Сахалинского зооботанического парка, конструкций на «Горном воздухе», Аллеи Славы в Шахтерске и др.
Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова сообщила, что модернизация въездной стелы «Добро пожаловать» предполагает полную замену металла на новые композитные панели c размещением изображений флоры и фауны Сахалинской области из акрилового стекла с подсветкой. Также на стеле отреставрируют все исторические ордена.
Помимо этого в районе в рамках арт-программы «Взгляды» на фасаде дома по ул. Армейская, 22, будет нанесена художественная роспись, а к концу года архитектурно-художественная подсветка здания.
- Безусловно, здесь знаковое место для Южно-Сахалинска. Сквер Авиаторов нравится горожанам, самолет стал символом. Но вместе с тем, еще есть вещи, которые требуют ухода и благоустройства. Благодарю Игоря Саяпина за инициативу, неравнодушие, желаю успешной реализации, это действительно хорошее дело. Назначен срок - до 5 сентября провести все работы, до Дня города, чтобы порадовать горожан и гостей города, которые непременно оценят обновленную стелу, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Также градоначальник подчеркнул важность появления мурала с видами фауны на доме № 22 по ул. Армейской - это здание является частью въездной зоны в город. Здесь недавно проведен ремонт фасада, продолжается ремонт двора. Недавно Сергей Надсадин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встречались с местными жителями, которые рады проведению работ.
Кроме того, на выезде в Хомутово совместно с представителями профильных структур, Росавтодора обсудили скорую установку светофора для повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечении пр. Мира и ул. И. Куропатко. Проект уже готов. Обустроить светофор планируется также до 5 сентября. Еще здесь оборудуют автобусный павильон.
Важность комплексного обустройства территории, а также имиджевый момент обновления стелы отмечает и депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова.
- В рамках формирования комфортной городской среды, которое инициирует губернатор Валерий Лимаренко и максимально поддерживает руководство города, всем районам уделяется большое внимание. В том числе и нашему планировочному району Хомутово. Сквер Авиаторов, реализованный благодаря проекту ФКГС, территория рядом - это входные ворота - и скоро они станут еще презентабельнее. И, конечно, нам поступало много обращений от жителей - по установке светофора на насыщенном дорожном участке, обустройстве павильона. Спасибо Сергею Александровичу, что взял все вопросы на контроль, - отметила Татьяна Рудакова.
Глава города дал ряд поручений профильным структурам и отметил, что все работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.
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