Самозанятые южносахалинцы могут получить финансовую поддержку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города сообщает о конкурсном отборе на предоставление субсидий горожанам, которые применяют «Налог на профессиональный доход».
Так, самозанятым возмещают часть затрат по оплате аренды помещения (кроме субаренды), основных средств (за исключение легкового автотранспорта, мобильных телефонов и планшетов), расходных материалов, профессионального обучения.
Отметим, конкурс организован в рамках муниципальной программы для достижения целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Информация о порядке, условиях и сроках проведения отбора доступна по ссылке (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/33384).
Документы принимаются до 19 августа в отделе поддержки предпринимательства Департамента экономического развития в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 23, кабинет №2.
Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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