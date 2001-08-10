Председатель Международного союза книголюбов Людмила Шустрова посетила СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интересного гостя приняла 9 августа Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Им стала председатель Совета Международного союза общественных организаций книголюбов, директор московского музея экслибриса и миниатюрной книги, Людмила Шустрова. Примечательно, что гостья посетила библиотеку во Всемирный день книголюба.

Людмила Шустрова приехала на Сахалин в качестве туриста, и решила заглянуть в библиотеку.

Главный библиотекарь отдела формирования, управления фондами и каталогизации Марина Щербинина и исполняющая обязанности главного хранителя фондов Наталья Муратова ознакомили гостью с редким фондом главной областной книжной сокровищницы, а также провели обзорную экскурсию по отделам библиотеки.

Людмила Владимировна высоко оценила наличие фонда редких книг СахОУНБ, который выделен в отдельную структуру. Кроме того, гостья отметила научную работу сахалинских библиотекарей в этом направлении и наличие их интереса к экслибрисам.

— Экслибрис – это такая тонкая вещь, которая является ключом к пониманию нашей истории и помогает ее оживить. Судя по тому, что я увидела и услышала, могу сказать, что в вашей библиотеке с этой областью все в порядке. А самое главное, что есть люди, которые профессионально подходят к этим вопросам. Занимаются фондом, обрабатывают его и вводят в научный оборот, — прокомментировала Людмила Шустрова.

Гостья, как специалист в области книжных знаков обратила внимание, что Сахалинская областная универсальная научная библиотека демонстрирует подход к экслибрисам, как к информационному ресурсу, что подчеркивает серьезность отношения к этому вопросу.

Также она отметила важность Всероссийских конференций, которые проходят с 2005 года при поддержке Российской государственной библиотеки. Конференции посвящены теме «Экслибрис как информационный ресурс для исследования книжной культуры». Эти конференции набирают обороты и демонстрируют высокий профессионализм в области изучения книжных знаков. Они ставят цель объединить усилия сотрудников библиотек и музеев для сохранения и изучения культурного наследия регионов и страны в целом. Однако печальная реальность заключается в том, что периоды войн и революций привели к гибели многих библиотек и рассеиванию книг по стране. Сегодня лишь немногие библиотеки смогли сохранить свои коллекции.

Обращаясь к книголюбам Людмила Шустрова выразила пожелание, чтобы люди начали больше читать, независимо от их возраста и интересов. Она пожелала, чтобы книги не пылились на полках, а приносили радость и пользу каждому, кто открывает их страницы.

Поколение советского времени считало чтение само собой разумеющимся, однако современные дети предпочитают проводить время за электронными устройствами. Гостья призвала всех любителей чтения уделять больше внимания печатным изданиям, особенно тем, которые содержат качественные иллюстрации, дополняющие текст и развивающие эстетическое восприятие. Она также подчеркнула важность участия родителей в процессе чтения, особенно для детей младшего возраста. Людмила Шустрова рекомендовала не жалеть средств на красивые книги известных писателей-классиков с красочными иллюстрациями, которые помогут развить внутренний мир ребенка и сохранить его любовь к чтению на всю жизнь.

Также гостья была поражена красотой природы и историей Сахалинской области. Она отметила, что Южно-Сахалинск — это уютный, чистый и ухоженный город, который впечатлил ее своей компактностью.

Сотрудники библиотеки подчеркнули пользу визита Людмилы Владимировны. Благодаря ее многолетнему опыту изучения экслибриса, она дала ценные рекомендации в исследовании этой области, особенно учитывая специфику региона. Кроме того, гостья поделилась источниками для качественного изучения экслибрисов.