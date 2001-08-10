Тихоокеанское
информационное агентство
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Самозанятые южносахалинцы могут получить финансовую поддержку
11:51, | Новости общества Сахалина и Курил

В областном центре 9 августа продолжаются работы по благоустройству

В областном центре 9 августа продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Муниципальные службы ежедневно приводят в порядок общественные пространства Южно-Сахалинска.

 Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- продолжение работ по устройству посадочной площадки (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;

- прочистка ливневых колодцев на Коммунистическом пр.;

- асфальтирование ул. Егорова (от ул. Фархутдинова до пер. Посадского);

- асфальтирование дополнительной полосы на пересечении улиц Больничной и Комсомольской;

- дорожные работы на ул. Горького (от ул. Емельянова на юг);

- подготовка тротуаров под асфальтирование на ул. Железнодорожной в районе дома №77.

 В скверах и городских общественных пространствах продолжится уборка мусора, подметание дорожек, протирка малых архитектурных форм на детских площадках. 

 В рамках содержания зеленых насаждений запланированы прополка и стрижка кустарников, удаление сорной растительности с брусчатки. В сквере Ждакаева ведутся работы по перекладке брусчатки. 

 

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