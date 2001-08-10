Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2024
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Самозанятые южносахалинцы могут получить финансовую поддержку
09:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 августа, жители и гости города могут приобрести свежую горбушу. Стоимость - 140 руб/кг.

Торговля будет осуществляться с 10.00 по адресу:

- пл/р Ново-Александровск, пер. Железодорожный, 14.

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