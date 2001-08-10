Тихоокеанское
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18:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня состоялось открытие патриотического лагеря для юнармейцев "Я - патриот"

Сегодня состоялось открытие патриотического лагеря для юнармейцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня состоялось открытие патриотического лагеря для юнармейцев "Я - патриот", смена "Следопыт". Для ребят приготовили интересную программу: представители Сахалинского поискового движения познакомят ребят с оборудованием, которое используется для поисковых работ. При поддержке военнослужащих 68 армейского корпуса они пройдут военную и медико-санитарную подготовку. А также ребят ждут спортивные состязания и интересные лекции. Благодарим нашего активного члена партии, руководителя лагеря Снегиреву Ингу Геннадьевну за вклад в патриотическое воспитание молодежи

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