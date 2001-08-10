В воинских частях Восточного военного округа военнослужащие продолжают осваивать БПЛА различного типа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском краях, острове Сахалин, военнослужащие в ходе курса боевой подготовки продолжают осваивать управление и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Занятия проводятся как на полигонах, так и в учебных классах на территории окружных учебных центров. Военнослужащие изучают теоретические основы управления и эксплуатации БПЛА различных моделей с помощью интерактивных компьютерных программ под руководством опытных инструкторов.

Также большое внимание будет уделяться подготовке БПЛА к полетам и эксплуатации в условиях порывистого ветра. Военнослужащие будут учиться ведению воздушной разведки, обнаружению целей в условиях ограниченной видимости, а также применению подвесных боеприпасов по целям, имитирующим живую силу «противника» на различных расстояниях.

Стоить отметить, что современные беспилотные летательные аппараты, которые используются в Вооруженных Силах Российской Федерации также оснащены инфракрасными, фото - и видео модулями, с помощью которых можно обнаружить даже хорошо замаскированного противника, в том числе, и в темное время суток.