Южно-сахалинские строители принимают поздравления с наступающим профессиональным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со словами благодарности за вклад в развитие города к работникам и ветеранам строительной отрасли обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава областного центра подчеркнул, что, благодаря их труду, островная столица процветает и приобретает черты современного города.
Мэр отметил, что в этом году планируется сдать в эксплуатацию свыше двухсот тысяч квадратных метров жилья, 159 семей, ранее проживавших в аварийном фонде справят новоселье. В областном центре идет строительство дорог, инженерных сетей. Возводятся такие значимые объекты, как автобусный парк, детская школа искусств и дополнительный корпус школы №30 в Луговом и др.
– Все изменения воплощаются в реальность быстрыми темпами именно благодаря вам. К своей работе вы относитесь именно как к большому делу, с огромным профессионализмом и любовью, осознавая, что ваш труд влияет на будущее Южно-Сахалинска, – сказал Сергей Надсадин.
Серьезных результатов Южно-Сахалинск достиг во многом благодаря поддержке губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Отдельно Сергей Надсадин поблагодарил ветеранов отрасли — горожан, которые принимали участие в строительстве города и сегодня передают опыт молодому поколению.
Мнением о развитии города и островного региона поделился председатель Сахалинской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Виктор Лапанский.
– Я родился в Южно-Сахалинске. И на моих глазах область движется вперед, город становится всё более красивым и благоустроенным. Наш губернатор — настоящий хозяйственник, прилагает все усилия, чтобы положительные изменения происходили не только в строительстве, но и во всех отраслях – в сферах транспорта, дорожного хозяйства, медицины и по многим другим направлениям по всей области, – сказал Виктор Арсентьевич.
Поздравления в ходе мероприятия прозвучали от министра строительства Сахалинской области Алексея Колеватых, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора. Почетные грамоты и благодарственные письма администрации работникам строительных организаций вручили первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэры Дмитрий Хайбриев, Вячеслав Кожухов, главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов. Слова благодарности представителям отрасли также выразил генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.
Праздничное настроение участникам мероприятия подарили творческие коллективы города.
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