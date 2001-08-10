Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2024
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Южносахалинцев предупреждают о перекрытии с 10 по 12 августа участка улицы Поповича
17:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев предупреждают о перекрытии с 10 по 12 августа участка улицы Поповича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением аварийного ремонта участка теплотрассы с 10 по 12 августа будет полностью закрыт для проезда участок ул. Поповича - от проезда к дому №59 до проезда к дому №96. Об этом сообщает АО «Сахалинская коммунальная компания». 

Автовладельцам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.

 

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