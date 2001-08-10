Сахалинцев приглашают проверить свои знания в антидопинговом диктанте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 августа РУСАДА проведет пятый «Всероссийский антидопинговый диктант». Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника и пройдет в онлайн-формате.

Образовательный отдел РУСАДА создал книгу и игру для подготовки к диктанту. Их опубликуют в 7 августа в 17:00 по сахалинскому времени в социальных сетях РУСАДА ВКонтакте https://vk.com/rusada и https://t.me/rusada_russia.

Игра поможет потренироваться перед диктантом, посоревноваться и получить приз. Первые пять человек, которые правильно выполнят все задания, получат призы.

Напомним, в рейтинге РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) уже несколько лет Сахалинская область удерживает первое место. Данный рейтинг демонстрирует антидопинговую деятельность в регионах. В островном субъекте проводится активная пропаганда антидопинга – проходят лекции, вебинары, раздача печатной продукции среди тренеров, спортсменов и их родителей.