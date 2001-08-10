Всероссийский форум «ТОСтер на Сахалине: от идей до воплощения» проходит на островах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Форум, посвященный развитию территориального общественного самоуправления в регионе, собрал экспертный пул для обмена эффективным опытом деятельности ТОС. В течение двух дней его участники будут обсуждать успешные практики инициатив общественного самоуправления, которые были реализованы на территории Сахалина и в других регионах России, меры поддержки ТОС, вопросы участия граждан в разработке и внедрении методов вовлечения населения в процессы принятия решений вопросов, связанных с благоустройством, экологией и социальной политикой.

Открывая форум, президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба отметила, что проект реализуется при грантовой поддержке правительства островного региона. Первый Дальневосточный форум «ТОСтер: территория горячих идей» прошел в 2022 году в Анивском городском округе.

– Правительством и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко уделяется особое внимание развитию ТОСов. Когда люди объединяются в сообщества, им становится проще определить, что является приоритетным в создании комфортной городской среды. Это может быть благоустройство общественных пространств, развитие дворовых территорий, установка детских площадок, систем видеонаблюдения и дополнительного освещения. Главой региона также инициирован проект «Забота. Защита. Уважение», который включает в себя ремонт и благоустройство подъездов и дворовых территорий. Все это было бы невозможно без активных граждан, – поделилась директор департамента внутренней политики правительства Сахалинской области Екатерина Сидорина.

О программной поддержке развития ТОС в Сахалинской области рассказал заместитель министра ЖКХ островного региона Александр Король.

– С 2017 года на реализацию проектов по благоустройству в рамках деятельности ТОС на Сахалине и Курилах выделено около 233 млн. рублей. В 2024 году на реализацию проектов направлено 15 млн рублей. Оказана поддержка 7 ТОСам в 5 муниципальных образованиях – Анивском, Холмском, Тымовском, Невельском и Южно-Сахалинске. По состоянию на начало года в области создано и действует 54 ТОС со статусом юридического лица, – отметил Александр Король.

Также в ходе пленарного заседания директор Университета ТОС, кандидат исторических наук Александр Лукичев рассказал о менеджменте местного сообщества, компетенциях, необходимых для ТОС. Зампредседателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Калининградской области, директор АНО «Центр жилищного просвещения» Ольга Аринцева выступила с докладом «Горячие идеи ТОСтера: от Сахалина до Калининграда».

Лучшие практики развития территориального общественного самоуправления в Иркутской области представила начальник отдела ТОС в Ресурсном центре по поддержке НКО Иркутской области Анна Бушева. В свою очередь вице-президент Ассоциации ТОС Сахалина Анна Григорьевна поделилась примерами ТОСов-лидеров позитивных изменения, в частности эффективной практикой ТОС «Пограничная, 22».

В рамках форума также прошел психологический тренинг «Строим конструктивные добрососедские отношения» под руководством клинического психолога АНО «Мастерская семьи» Натальи Мун. Также планируется работа экспертной площадки «Региональные практики ТОС» с участием федерального координатора ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей», заместителя директора Университета ТОС, научного сотрудника НИУ ВШЭ Сергея Кузнецова.

Кроме того, для участников форума будет организован выезд на площадку ТОС по улице Пограничной, 22, а также представлены презентации проектов ТОС для развития Сахалинской области, ставшие победителями конкурса «Сахалинский маяк». Это ТОСы «Звезда» (Анива), «Второй микрорайон» (Корсаков), «Весна» (Холмск») и Победы, 35 (Южно-Сахалинск).