Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с летчиком-героем Дамиром Юсуповым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский пилот гражданской авиации, Герой РФ стал почетным гостем Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа». В его рамках Дамир Юсупов встретился с первыми лицами области и города, выступил перед участниками события. Также в Южно-Сахалинске был организован показ фильма, посвященного подвигу пилота - «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
Сегодня мэр города Сергей Надсадин и Дамир Юсупов встретились в администрации Южно-Сахалинска и пообщались как два авиатора, обсудили развитие отрасли.
Герой России рассказал о своём пути в профессии - муниципальная служба ему близка, так как он несколько лет работал юристом в администрации Сызрани. Карьера в гражданской авиации у него стартовала уже позже.
Также Дамир Юсупов подробно поделился историей о том, как пять лет назад совместно со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершил героическую посадку Airbus A321 в кукурузном поле Подмосковья после отказа обоих двигателей самолёта из-за столкновения с птицами. Благодаря мужеству и профессионализму экипажа 233 человека были спасены. Указом Президента России Дамиру Юсупову присвоено звание Героя Российской Федерации. О тех событиях снят художественный фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
Дамир Касимович поделился с мэром впечатлениями об острове и Южно-Сахалинске.
- Попасть сюда - мечта каждого. Такие живописные места, красивая природа, вкусная кухня, но главное - замечательные люди, которые любят свой край, свой регион. Мне очень здесь понравилось. Рад, что пригласили на такой масштабный форум, где я как спикер пообщался с ребятами, где состоялось знакомство с губернатором Валерием Лимаренко и мэром Сергеем Надсадиным. Сегодня поговорили с Сергеем Александровичем, который особо сведущ в теме как профессионал - встреча прошла тепло, дружелюбно, обсудили авиацию, регион, ценности и патриотизм, что объединяет. Очень приятные впечатления!, - поделился летчик-герой Дамир Юсупов.
Мэр Сергей Надсадин особо поблагодарил легендарного летчика за встречу, за его героизм и профессионализм, отметив, что пообщаться с таким героем - целое событие.
Дамир Юсупов по-прежнему является командиром воздушного судна авиакомпании «Уральские линии». Часто выступает перед молодым поколением, говоря о значимости патриотической работы и о том, как важно верить в себя и свою мечту. В Южно-Сахалинске он уже единожды бывал - но только несколько часов, пролетом, на стоянке между рейсами. И теперь делится, что хочет снова вернуться на остров, но уже с семьей - на отдых.
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